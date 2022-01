Oltremare, Italia in Miniatura e Acquario: le feste continuano fino al weekend

Eventi

Rimini

| 11:02 - 05 Gennaio 2022

Band dei Babbi Natale all'Italia in Miniatura.

Ai parchi Costa Edutainment le feste continuano fino al weekend e sono attese tante famiglie, come quelle che da tutta Italia hanno deciso di visitare Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica tra il 26 dicembre e oggi.



Oltremare

A Riccione, fino al 6 gennaio, a Oltremare c'è la Pallina natalizia più grande d'Italia, illuminata da oltre 1 Km di ghirlande di luci, e alta 18 metri. La grande sfera che domina la piazza centrale, visibile anche dall'autostrada, è già un simbolo: ad accenderla ci pensano i bambini che ogni giorno, accompagnati dalla mascotte Ulisse attivano il magico interruttore.

Il Family Experience Park di Riccione presenta Fulmine, la prima renna di Babbo Natale, per scoprire la vera storia delle renne volanti che trainano la slitta di Santa Claus, le loro curiosità, leggende e segreti. Fulmine sarà ambasciatrice delle renne di tutto il mondo: grazie a lei si apprenderanno quali progetti di conservazione europei collaborano per proteggere la renna delle foreste in Finlandia e si conosceranno le realtà europee con le quali Oltremare collabora alla reintroduzione in natura di questa specie.

Nella Piazza del parco, con una scenografia unica di luminarie, giochi di luce e la Pallina da record, ci saranno anche la grande arena, il bosco incantato, i punti ristoro con dolci, il maestoso albero centrale, e il falò, dove i bimbi (ogni giorno alle 17:10) potranno cuocere e gustare i marshmallow, regalati dallo staff.

Approfondimento e musica nell'Arena Crazy Farm, con i piccoli di barbagianni nati la scorsa estate. In Laguna appuntamento con Ulisse e la bella famiglia di delfini, con lo show natalizio e i programmi interattivi (a pagamento, su prenotazione). I visitatori potranno anche incontrare la mascotte Ulisse, divertirsi con la musica della Christmas Marching Band e ammirare falchi, poiane, gufi, avvoltoi, wallaby e alligatori del Darwin.

Orario di apertura: 10 – 17:30. Ingresso a pagamento. Info: www.oltremare.org.

Italia in miniatura

La Band dei Babbi Natale aspetta grandi e piccini fino al 9 gennaio a Italia in Miniatura. Con le sue 300 perfette miniature di monumenti italiani, le originali attrazioni e i suoi punti di interesse, il parco tematico di Viserba di Rimini ha festeggiato i suoi 50 anni di attività rinnovandosi completamente. Un restyling che è piaciuto al pubblico, tanto che la nuova Italia in Miniatura è risultata il 1° parco di divertimento d'Italia per la qualità del servizio nell'indagine "Migliori d'Italia - Campioni del servizio 2022" realizzata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Accanto alle miniature d'Italia e d'Europa, circondate da 5000 veri alberi in scala, il parco offre le attrazioni aperte anche in inverno: il viaggio in trenino attraverso la fiaba di Pinocchio, la romantica gita in gondola in una vera Venezia navigabile, (in scala 1:5), il brivido della Torre Panoramica, e le curiosità interattive di Esperimenta, il padiglione scientifico tutto da toccare.

C'è il grande Albero di Natale ma anche l'Albero di Natale più piccolo d'Italia e, ogni pomeriggio, il concerto-evento di un'inedita Banda di... Babbi Natale. È la Christmas Marching Band, un quartetto itinerante di ottoni e banjo che si esibisce nell'Arena Spettacoli di Piazza Italia, simbolo di tutte le piazze natalizie del Bel Paese, in una scenografia calda e accogliente. Aperto anche il punto ristoro Osteria Italia e lo shop Emporio di Dante.

Orario di apertura: 10 – 17:00, attrazioni 10:30-16:00. Ingresso a pagamento. Info: www.italiainminiatura.com



Acquario di Cattolica

Sono i Pinguini di Humboldt con i loro guizzi e tuffi e la simpatia di Pic-Nick, l'ultimo nato, a dare il benvenuto a grandi e piccini all'Acquario di Cattolica, aperto fino al 9 gennaio. Nel più grande acquario dell'Adriatico si incontrano centinaia di specie marine e terrestri in 4 percorsi al coperto, suggestivi e tematizzati. Si entra nel vivo del percorso Blu, dedicato ai mari, attraverso le fauci giganti di uno squalo, per proseguire fino agli squali toro più grandi d'Italia, cavallucci, aragoste, meduse, pesci pagliaccio nel loro anemone, migliaia di esemplari di gran parte degli ecosistemi acquatici del pianeta.

Nel percorso Giallo, dedicato ai fiumi, si incontrano lontre e caimani, nel Verde boa, pitoni, camaleonti e altri rettili, insetti e anfibi. La mostra didattica Abissi, Terra aliena nel percorso Viola riproduce le forme di vita delle profondità e per capire come l'inquinamento impatta sul pianeta, l'area Plastifiniamola, dove ci si trova immersi nella plastica.

Fino a domenica 9 gennaio, ambientazioni tutte a tema natalizio, con la neve, il grande albero, centinaia di palline e la Foresta di ghiaccioi.

Orario: 10:00 – 18:30 (chiusura casse 16:30). Ingresso a pagamento Info: www.acquariodicattolica.it