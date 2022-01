San Marino, l'Epifania si festeggia con la sfilata dei Cosplay

Eventi

17:30 - 04 Gennaio 2022

Babbo Natale al Natale delle Meraviglie.



Prosegue l’evento di punta della stagione invernale sammarinese che ha visto tanti visitatori salire sul Titano anche nelle prime giornate dell’anno per godersi un’atmosfera di festa unica e che festeggerà il 6 gennaio l’Epifania con iniziative e attrazioni dedicate alle famiglie.



Giovedì 6 gennaio, dalle 15.30 le strade del centro storico si coloreranno con la Cosplayfania, l’allegra sfilata che vedrà insieme agli amici della Befana, tantissimi personaggi dal mondo dei cartoon, dei supereroi e del fantasy.



Proseguono fino al 9 gennaio i Mercatini della Tradizione per fare o farsi un ulteriore regalo e per assaggiare sapori inaspettati.



L’OPERA D’ARTE (Piazza della Libertà) - La rappresentazione della Natività, installazione del Maestro Lunati, emerge come per magia e si staglia imponente nei suoi 3 metri di altezza; fino al 9 gennaio.



I MERCATINI E I GUARDIANI DELLA FIABA (Via Eugippo e Via Donna Felicissima) - Una vasta offerta di artigianato, oggettistica e food; un’opportunità da non perdere fino al 9 gennaio.



LA PISTA DEL GHIACCIO (Cava dei Balestrieri) - Pista del Ghiaccio per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 9 gennaio: 14.30 - 24.00. Prezzi: Adulti 7,00 euro - Bambini (fino a 12 anni) 5,00 euro - Noleggio pattini 3,00 euro.



LUMINARIE E INSTALLAZIONI LUMINOSE - Proiezioni e illuminazioni dedicate rendono magica Piazza della Libertà e i suoi palazzi. Il Piazzale Domus Plebis, di fronte alla Basilica del Santo, ospita una stella cometa luminosa di oltre 12 metri da ammirare e fotografare fino al 9 gennaio.



IL BOSCO INCANTATO (Campo Bruno Reffi) - Un bosco incantato abitato da personaggi curiosi e particolari, e un presepe con sembianze cartoon intagliato nel legno da visitare fino al 9 gennaio.



IL VILLAGGIO DEGLI ELFI (Area Ex pattinaggio, adiacente a Campo Bruno Reffi) - Le casette degli elfi creano una divertente ambientazione per le animazioni dedicate ai più piccoli con la speciale partecipazione della Befana e del Grinch fino al 6 gennaio. Nelle giornate dell’8 e 9 gennaio gli animatori proseguiranno ad intrattenere e far divertire i bambini.



Orari di apertura Villaggio degli Elfi: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00



XMAS CIRCUS (Piazzale Ex Stazione - P2 bus) - Un tendone da circo ospita eventi spettacolari e microshow per bambini. Spettacoli alle 15.00, alle 16.00, alle 17.00 fino al 6 gennaio.



IL RAZZO DI BABBO NATALE (Cantone della Funivia) - La terrazza panoramica ospita il razzo supersonico di Babbo Natale presente fino al 9 gennaio.



COSPLAYFANIA (Contrade del Centro Storico) – Giovedì 6 gennaio alle 15.30 sfilata con gli Amici della Befana e tanti altri personaggi a cura di San Marino Comics.



TRENINO POLAR EXPRESS - Il caratteristico trenino su gomma collega le varie location del Natale delle Meraviglie fra loro oltre a rendere agevole il collegamento con i diversi parcheggi del centro storico.



Dalle 10.00 alle 19.00, una corsa ogni 30 minuti. Fermate: Parcheggio P9 (Piazzale Nazioni Unite), Piazzale Lo Stradone, Parcheggio P2 Bus (Piazzale Ex Stazione), Parcheggio P3 (Centro Congressi Kursaal), Parcheggio P5 (Piazza Antonio di Paolo Fabbri), Parcheggio P6 (Porta della Fratta). Tariffe: corsa semplice € 2,00; sali e scendi giornaliero € 5,00; bambini fino a 120 cm gratis. Servizio attivo fino al 9 gennaio.



FUNIVIA PANORAMICA La funivia che collega Borgo Maggiore con il centro storico durante il Natale delle Meraviglie è attiva nei seguenti orari: dalle 7.45 alle 19.30 fino al 6 gennaio.



L’evento è organizzato nel rispetto dei protocolli sanitari. E’ obbligatorio l’uso della mascherina, anche all’aperto. Sui mezzi di trasporto, così come nei luoghi al chiuso dove non sia possibile garantire la distanza minima di 1,5 m, occorre indossare la mascherina di tipo FFP2. A partire dai 12 anni l’ingresso alle iniziative che si svolgono al chiuso, come Xmas Circus, è consentito esclusivamente presentando uno dei seguenti documenti: San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital COVID Certificate, Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; certificato anticorpale; Certificato di avvenuta vaccinazione; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare, secondo le nuove modalità stabilite dal Decreto Legge 22/2021. Per maggiori dettagli: www.visitsanmarino.com