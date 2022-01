Una messa in ricordo di Don Armando, le offerte per il restauro della 'sua' Casa Monti

Attualità

| 08:50 - 05 Gennaio 2022

Don Armando Evangelisti.

Il 5 gennaio del 2019 don Armando Evangelisti, storico parroco di Talamello, scomparve all'età di 85 anni. Sono più di 60 gli anni di sacerdozio tra le parrocchie di Novafeltria, San Marino, Maiolo e Talamello per don Armando, che ha lasciato un grande ricordo nel cuore di tutta la comunità dell'Alta Valmarecchia. Oggi (mercoledì 5 gennaio 2022), nel terzo anniversario della sua scomparsa, verrà celebrata una messa a suffragio alle 20.30, presso il santuario del crocifisso di Talamello. Tutte le offerte raccolte saranno utilizzate per la manutenzione di Casa Monti a Novafeltria e della tenuta di Prato Giardino, nel comune di Talamello. Le due strutture, alla morte di don Armando, sono andate in eredità al centro culturale e assistenza Ettore e Tina Monti, con una condizione: utilizzarle solamente per scopi sociali. In passato Casa Monti ha ospitato un centro di aggregazione per giovani, mentre la tenuta di Prato Giardino ha ospitato i campeggi parrocchiali. Ora c'è la volontà di recuperarli, ma servono risorse. Per i cittadini che volessero dare il proprio contributo, è attivo un conto corrente (IBAN IT61H0306968461100000003663, intestazione Centro Culturale e Assistenziale Ettore e Tina Monti, causale: contributo volontario).