Scomparso a soli 22 anni Davide, cameriere del Birrodromo di Riccione

Attualità

Riccione

| 16:16 - 04 Gennaio 2022

Davide Berni (foto dalla pagina Facebook del Birrodromo).



La comunità riccionese sconvolta dall'improvvisa scomparsa di Davide Berni, 22enne colto da malore nella notte tra il 1 e il 2 gennaio scorso. Il giovane è stato ricoverato prima all'ospedale Bufalini di Cesena, poi a Cotignola, nosocomio specializzato in patologie cardiache, ma non c'è stato nulla da fare per Davide. Il 22enne lavorava nel birrodromo, noto locale riccionese, che lo ricorda così: "Uno dei nostri figli non è più tra noi". "Sei entrato al Birrodromo in punta di piedi con un rispetto fuori dalla media. Può sembrare facile parlare di una persona che non c’è più ma tu eri davvero un bravissimo ragazzo che sarebbe stato con noi per tanto tempo", si legge nel messaggio postato sulle pagine social del locale. L'armadietto di Davide non verrà più utilizzato, come chiesto dai suoi colleghi: rimarrà vuoto, con la firma dello sfortunato giovane sopra. Ancora da stabilire la data del funerale. La redazione di altarimini.it si unisce alle condoglianze per la scomparsa di Davide.