Covid Rimini: tre decessi e 919 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 16:04 - 04 Gennaio 2022

Bollettino Covid 4 gennaio 2022.



Per il territorio riminese comunicati 919 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 653 sintomatici e 266 asintomatici. Nei primi due giorni della settimana 1634 casi, media 817 casi, in lieve calo finora rispetto alla media della settimana scorsa (996). Rimangono quindici le persone ricoverate in terapia intensiva, tre invece i nuovi decessi: due donne di 83 e 90 anni, un uomo di 82. In regione il totale dei decessi è di 25, età media 77 anni. I nuovi casi sono 8773 su 59.572 tamponi, tasso di positività del 14,7%.



RICOVERI Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (+4 rispetto a ieri); l'età media è di 62,5 anni. Sul totale, 97 (quindi il 71,8%) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,6 anni), mentre 38 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,8 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.579 (+51 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.

La situazione dei contagi nelle province vedecon 1.873 nuovi casi, seguita da(919),(907) e(813). Poi il Circondario imolese (809) e(792). Quindi(681),(592),(476) e(464). Infine,con 447 nuovi casi.