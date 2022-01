Neve in arrivo per l'epifania nell'entroterra riminese, fiocchi fino a 500-600 metri

Attualità

Rimini

| 15:55 - 04 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Maltempo in arrivo sul territorio riminese, con annessa allerta meteo. Domani (mercoledì 5 gennaio) una perturbazione determinerà venti forti da sud-ovest in Appennino e precipitazioni che saranno nevose, inizialmente a quote superiori a 1500 metri, poi in calo fino a 900-1000 metri. Ma nel giorno successivo (giovedì 6 gennaio) la neve potrà scendere fino a 500-600 metri, nelle prime ore della giornata. "Per ciò che concerne la ventilazione, nelle prime ore di mercoledì 5 gennaio, lungo il crinale appenninico centro-occidentale assumerà intensità di burrasca moderata (62-74 km/h)", si legge nell'editoriale di Centro Meteo Emilia Romagna. Il calo termico sarà portato dai venti più freddi in arrivo domani sera da nord-est, sempre con la stessa intensità di burrasca moderata lungo fascia costiera e zone limitrofe. Mare al largo da molto mosso ad agitato.