Viserba, villaggio natalizio chiude con la festa della befana

| 15:24 - 04 Gennaio 2022

Il direttivo del Comitato Turistico.

Chiusura in bellezza, giovedì 6 gennaio, per "Wonderland", il villaggio natalizio organizzato dal Comitato Turistico.



Già dalle 10 si potranno visitare le bancarelle e le casette di piazza Pascoli, con oggetti vari di artigianato in tema natalizio, una giostra per i più piccoli, dolci e street food. La giornata di festa avrà il suo momento clou nel pomeriggio, alle 16, con l'arrivo della Befana. Il direttivo del Comitato Turistico ringrazia tutti coloro che hanno partecipato agli eventi e alle iniziative natalizie nonostante il periodo difficile: i gestori delle bancarelle, i ragazzi dell'animazione, i volontari e tutti i visitatori, grandi e piccoli, che hanno scelto Viserba per le loro passeggiate nei giorni di festa.