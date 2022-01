San Leo, concerto alla Cattedrale conclude edizione invernale del Campus nazionale dei licei

Eventi

| 14:51 - 04 Gennaio 2022

I ragazzi del campus invernale.



Un suggestivo concerto nella Cattedrale di San Leo concluderà l'edizione invernale del Campus Nazionale dei Licei musicali, iniziato il 3 gennaio. L'Orchestra del Campus, composta da giovani musicisti dai 13 ai 20 anni, in quattro giorni preparerà un concerto che accompagna un melologo in cui si narra la storia di due scalpellini, Leo e Marino, fondatori delle due città omonime, cui si intrecciano le vicende di un altro importante protagonista della storia locale: Cagliostro. Appuntamento Giovedì 6 Gennaio ore 18.



Il Campus Nazionale dei Licei Musicali é giunto al suo quinto anno di vita e rappresenta una realtá unica, tanto da attirare l'attenzione di giovani provenienti da tutta Italia. Dal Veneto, Lombardia, Trentino, scendendo fino alla Puglia, questo inverno, nonostante le tante preoccupazioni e difficoltá pandemiche, quaranta giovani e altrettante famiglie hanno aderito al Campus, riponendo fiducia nella sua valenza didattica e umana.



Lo spettacolo è già stato presentato la scorsa estate a San Leo in Fortezza nell'ambito del San Leo Festival e viene riproposto adesso in una cornice nuova, quella della Cattedrale di San Leo, e con un nuovo arrangiamento pensato per l'organico del Campus invernale.



I testi sono di Marco Papeschi, mentre le musiche di Marco Bucci.



Ingresso libero, per partecipare allo spettacolo è necessario il green pass rafforzato, mascherina ffp2 e la prenotazione: Società San Leo 2000 Srl Tel. 0541/926967 - 3395497576 (solo whatsapp) - E-mail: info@sanleo2000.it oppure legamidarte@gmail.com Tel. 333 7480487. Sito internet: www.sanleofestival.it www.san-leo.it