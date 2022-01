Santarcangelo, con risorse Pnrr finanziato nuovo centro sportivo polifunzionale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:56 - 04 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



A Santarcangelo assegnati 5 milioni dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per due progetti di rigenerazione urbana: l’ampliamento del centro sportivo con una struttura polifunzionale (3,6 milioni) e la ristrutturazione del Museo etnografico (1,4 milioni).



Per ciò che concerne il primo progetto, il primo centro sportivo multidisciplinare della città è stato pensato vista la presenza, a Santarcangelo, di circa 50 società sportive, organizzate e competitive nelle rispettive discipline, che utilizzano le palestre delle scuole e che a più riprese hanno manifestato l’esigenza di una struttura polifunzionale per svolgere al meglio la loro attività.



"Quanto al Museo etnografico, tra i più all’avanguardia d’Italia al momento della sua istituzione, negli anni ’70, con questo intervento potrà tornare allo splendore degli esordi", spiega l'amministrazione comunale. Da qualche anno il Met ha iniziato la sua trasformazione in un museo urbano, protagonista di una scena culturale innovativa: "l’adeguamento strutturale, non più rinviabile, consentirà anche un aggiornamento agli standard contemporanei di accessibilità".