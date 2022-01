Covid: tante famiglie in isolamento, a Rimini riattivata consegna spesa e farmaci a domicilio

Attualità

13:52 - 04 Gennaio 2022

Con tante famiglie in isolamento, per positività o contatti con positivi, il comune di Rimini mette a disposizione un canale telefonico per raccogliere le richieste d'aiuto in merito alle esigenze quotidiane, come la spesa o l'acquisto di farmaci. "Una situazione che oggi interessa centinaia di riminesi e che può diventare un problema nel caso dei contesti famigliari economicamente e socialmente più fragili", evidenzia l'amministrazione comunale. Il numero attivo è lo 0541-704000, operativo in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì. La richiesta sarà presa in carico e valutata dagli operatori del comune, che si avvarranno del supporto delle associazioni di volontariato attive sul territorio per recapitare spesa e medicinali a casa.

"Con le festività di Natale e le tante occasioni di incontro, i contagi però si sono allargati a macchia d'olio, spesso bloccando a casa intere famiglie. E se in molti casi si può comunque fare affidamento su un parente, un amico, un conoscente a cui chiedere un aiuto, ci sono tante situazioni in cui non c'è una rete famigliare o relazionale a cui aggrapparsi - spiega l'assessore Kristian Gianfreda - In questi giorni ho ricevuto diverse chiamate, in particolare da alcune famiglie dove sono presenti persone con disabilità o in particolari situazioni di fragilità economica e sociale, che vivono pesanti difficoltà a causa dell'isolamento domiciliare". Da qui la decisione di attivare lo sportello sociale.