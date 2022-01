Rimini, torna la Befana Borgo Run per aiutare il piccolo Michele e la Caritas

Sport

| 13:21 - 04 Gennaio 2022

La Befana..sul ponte di Tiberio.



Nell’ambito delle iniziative organizzate per Borgo Natale, arriva anche la befana…anzi le befane. La Società de Borg ha predisposto un percorso tra le vie del borgo, adatto per adulti e bambini, alla ricerca delle befane nascoste. Befana Borgo Run propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia. L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficienza: per l’assistenza fisioterapica di Michele, un bambino riminese affetto da una rara patologia che nel giro di pochi anni lo ha immobilizzato al letto; per le famiglie bisognose assistite dalla Caritas della Parrocchia di San Giuliano Martire.



Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi la mattina del 6 gennaio presso il “Giardino Archeologico” posto su viale Tiberio (di fronte al civico n.11)



"Proporremo un percorso guidato tra i vicoli e le piazzette dell’antico borgo, chiuso al traffico per l’occasione, alla ricerca di simpatiche befane", spiegano gli organizzatori.

Al termine del percorso, a tutti i partecipanti iscritti alla manifestazione, verrà donata una calza preparata artigianalmente dalle Befane del Borgo e verranno estratti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano. Un premio speciale in materiale scolastico alla scuola con maggiori iscritti.



PROGRAMMA



ore 10.00 – 11:00 – Giardino Archeologico Viale Tiberio

Iscrizioni alla Befana Borgo Run (solo gli iscritti ricevono la calza e partecipano all’estrazione finale)

ore 11.15 – Partenza Befana Borgo Run

camminata nel dedalo di stradine del Borgo San Giuliano e Piazza sull’Acqua, alla ricerca delle Befane (mappa allegata)

ore 12.15 - Giardino Archeologico Viale Tiberio

Agli iscritti: consegna calza della befana e sorteggio premi.



PROTOCOLLO ANTI-COVID: la manifestazione si configura come una libera camminata – non competitiva – tra le vie del borgo. Per partecipare è obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Al fine di evitare assembramenti, rispetto alle precedenti edizioni le befane NON distribuiranno le caramelle lungo il percorso ma solo al termine del percorso, con la consegna di una calza già riempita di dolcetti.



PARTECIPAZIONE..A DISTANZA Nessun problema, potrai festeggiare la Befana colorando la tua personale versione della “Befana del Borgo” seguendo il disegno ideato dalla illustratrice Marianna Balducci, disponibile gratuitamente sul sito www.societadeborg.it.



Fotografa la tua creazione e pubblicalo sui tuoi social (Facebook/Instagram), abbinando l’hastag #befanaborgorun entro il 6/01/22. I migliori saranno contattati per un premio speciale.



Befana Borgo Run gode del Patrocinio del Comune di Rimini ed è organizzata da La Società de Borg in collaborazione con Grip Dimension Heavents, Rimini Marathon, l’Associazione Commercianti Borgo San Giuliano e l’Associazione Argentina per il mondo.