San Giovanni, arriva la befana per portare doni ai bimbi

| 13:07 - 04 Gennaio 2022

Arriva la Befana a San Giovanni in Marignano.



L'Epifania segna la fine delle festività natalizie e a San Giovanni in Marignano per tradizione è un momento di ritrovo in Piazza: la Befana insieme ai volontari da oltre 30 anni consegna infatti ai bambini marignanesi una calza piena di dolciumi. Quest'anno l'iniziativa è stata ripensata nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, "ma si è scelto di mantenere la consegna delle calze perché rappresenta un segno di tenuta nei gesti di attenzione e vicinanza alle famiglie", spiega l'amministrazione comunale, che ringrazia Aps pro loco di San Giovanni, la nuova polisportiva Consolini, il motoclub Vanni "che con il loro impegno ed apporto rendono possibile questa giornata, e Riviera Banca che ha scelto di sostenere il nostro intento sposando l’iniziativa". Appuntamento quindi Giovedì 6 gennaio in Piazza Silvagni dalle ore 14.30.



La consegna della calza della Befana è riservata ai bimbi marignanesi fino ai dieci anni di età. La calza può essere ritirata solo se si è in possesso della letterina e ovviamente è previsto l'obbligo di mascherina in piazza. Chi fosse impossibilitato a essere presente nella giornata del 6, può recarsi a ritirarla presentando la letterina in Comune (via Roma 62) a partire da lunedì 10 gennaio ogni giorno dalle ore 9.00 alle 12.00.



Il 6 gennaio è per tradizione anche il giorno di estrazione dei premi del FantaNatale.