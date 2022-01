Saldi, Federmoda Rimini chiede abolizione o data unica per negozi e web

Attualità

Rimini

04 Gennaio 2022

Gianmaria Zanzini.

L'avvio dei saldi è occasione per la consueta riflessione di Gianmaria Zanzini, presidente di Federmoda-Confcommercio della provincia di Rimini, che invoca un patto di filiera tra industria, negozi di prossimità, piattaforme dell'e-commerce, istituti di credito e Stato, con una nuova normativa sui saldi: data univoca sul territorio e per il web - Zanzini suggerisce 28 febbraio e 30 agosto - oppure si eliminano del tutto. "Oggi infatti per chi commercia on-line non esiste una regola e le storture di questo meccanismo vengono pagate dai negozianti al dettaglio", evidenzia Zanzini, che suggerisce di impedire ai grandi brand "di mettere in sconto sui siti on-line per almeno 12 mesi la merce ordinata dai commercianti 7/8 mesi prima della consegna nell’attività attraverso clausole restrittive in copia commissione".



Per la salvaguardia del commercio al dettaglio dei negozi di città, Zanzini chiede che i soggetti privati "che operano sul web, con la vendita di intere serie di prodotti con assortimento e non solo capi singoli o usati", diventino "operatori commerciali professionisti con tutti gli adempimenti e gli obblighi di legge relativi, così fa far emergere un mercato dai numeri in crescita frutto di concorrenza sleale". Zanzini ribadisce anche uno dei cavalli di battaglia di Federmoda: "Fondamentale, urgente e non più derogabile anche una normativa sugli Outlet, i Temporary store e gli spacci aziendali". Per quanto riguarda il rapporto con lo Stato e le banche, Zanzini chiede una revisione o l’abolizione degli ISA e il credito d’imposta sulla merce del magazzino.



Ultimo punto è la lotta al "Grey Market", prodotti che vengono commercializzati tramite canali di distribuzione diversi da quelli autorizzati dal produttore: "Questo canale di vendita, non solo non è combattuto nei fatti come ci si aspetterebbe, ma anzi viene gestito in maniera sempre più professionale alla ricerca del massimo profitto sul mercato asiatico, ponendo di fatto una pietra tombale sul retail nazionale”.