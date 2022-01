Misano, due posti di servizio civile disponibili in biblioteca

Attualità

Misano Adriatico

| 12:45 - 04 Gennaio 2022

Biblioteca di Misano Adriatico.



Sono due i posti messi a disposizione dalla biblioteca comunale di Misano Adriatico per lo svolgimento del servizio civile volontario.



Nell'ambito del progetto "Biblioteche luoghi per la democrazia", la biblioteca di Misano offre a due giovani l'opportunità di conoscere e imparare il lavoro ed i progetti del servizio bibliotecario, acquisendo competenze pratiche da investire nel settore della cultura.



L'opportunità di candidarsi è offerta a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni che potranno presentare la domanda entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022 (esclusivamente online sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it).



Tutte le informazioni su criteri, modalità di presentazione della domanda e di selezione dei candidati, oltre al bando e ai moduli per la candidatura, sono disponibili sul sito del comune di Misano Adriatico nella sezione "Avvisi e Novità".



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico al numero 0541618484 oppure consultare il sito www.arciserviziocivile.it/rimini.