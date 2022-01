Montescudo Montecolombo, impegno per ripristinare il poliambulatorio e il centro prelievi

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:14 - 04 Gennaio 2022

Veduta di Montescudo Montecolombo.

Nell’ultima seduta del 2021 il Consiglio Comunale di Montescudo-Monte Colombo ha approvato a maggioranza (contrari i due gruppi di minoranza) le Linee programmatiche dell’amministrazione comunale per la legislatura 21/26.



Il documento - illustrato dal Sindaco Gian Marco Casadei - è composto da sedici capitoli.



Il primo riguarda i rapporti con la cittadinanza, in cui si ribadisce che “Il Comune sarà vicino alla gente, pronto a rispondere alle istanze della popolazione”. Il Sindaco ha confermato che ci sarà un confronto con i cittadini dopo i primi cento giorni della consigliatura. Verranno infatti riconvocate le assemblee nelle dieci località del Comune.



Sulla Sanità il previsto incremento della dotazione ambulatoriale sul territorio comunale è già stato realizzato con la sistemazione degli ambulatori e la riapertura di quello di Trarivi - chiuso da anni - che ha contributo a superare l’emergenza sanitaria creatasi dopo la sospensione di due dei tre medici di famiglia. C’è inoltre l’impegno a ripristinare il Poliambulatorio ed il Centro prelievi presso la CRA “S.Fantini” gestita dall’ Azienda USL della Romagna, con la possibilità di dare un servizio adeguato anche ad altri territori.



Nelle Linee Programmatiche è prevista una riduzione delle spese per il personale, la riduzione del costo della Giunta comunale e l’investimento della somma risparmiata negli impianti di video sorveglianza il cui progetto è già stato inviato alla Prefettura di Rimini. Inoltre ci sarà l’eliminazione della spesa per l’addetto stampa, la cui funzione sará svolta direttamente dall’Amministrazione Comunale.

Altri punti qualificanti:

- la richiesta della sede dell’Unione Valconca nel Municipio di Monte Colombo, una scelta che farà risparmiare 45 .000 euro all’anno ai Comuni consorziati;

- la riapertura dell’ Albergo Ristorante Malatesta di proprietà del comune, chiuso da due anni;

- l'ammodernamento e l’ampliamento del plesso scolastico principale del Comune. Infatti è prevista la costruzione di una nuova scuola. Ci sarà anche una particolare attenzione alle esigenze di tutti i plessi scolastici esistenti;

- sono previsti interventi per il patrimonio comunale, i musei, i giardini, i parchi pubblici, i cimiteri, il decoro urbano, impegni per cultura, manifestazioni, attività commerciali;

- da sottolineare la particolare attenzione riservata dalla Amministrazione alle persone bisognose, attraverso le associazioni comunali impegnate nell’ambito sociale ed un fondo per sostenere Circoli, Comitati, Pro Loco e tutte le Associazioni che operano nel sociale, anche attraverso la forma del “comodato gratuito”;

- grande considerazione per le politiche ambientali, le politiche giovanili, la musica, lo sport.



Nel documento viene infine evidenziato l’impegno dell’Amministrazione per le politiche del lavoro e verso le aziende locali agricole, artigianali, industriali , di servizio e per il settore turistico. Esse rappresentano infatti una ricchezza per il Comune, in particolare per la capacità preziosa di fornire posti di lavoro.