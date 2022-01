Isola d’Elba, i posti da vedere durante una vacanza

Turismo

Nazionale

| 11:40 - 04 Gennaio 2022

Isola d'Elba.

Tra le mete turistiche più suggestive del nostro Paese, soprattutto per chi ama il mare, c’è senza alcun dubbio l’Isola d’Elba, non solo per il suo paesaggio naturale davvero speciale, ma anche per il suo patrimonio culturale variegato. Una vacanza di pochi giorni, ma anche di più settimane, rappresenta la migliore esperienza che si possa desiderare, non solo in estate ma anche nel resto dell’anno. L’Elba è la terza isola d’Italia per dimensioni, ovviamente dopo la Sicilia e la Sardegna, e ha alle spalle una storia molto antica, essendo stata abitata sin dai tempi del Paleolitico: lo dimostrano i ritrovamenti archeologici che sono stati compiuti sul territorio. Situata a una decina di chilometri di distanza dal continente, appartiene al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e si sviluppa su una superficie di 233 chilometri quadrati, per un territorio che ospita tesori non solo naturalistici ma anche culturali che non hanno uguali a livello mondiale.



Portoferraio



Da non perdere, per esempio, la località di Portoferraio, capoluogo dell’isola. Edificata su un golfo di piccole dimensioni del versante nord, ospita le Terme di San Giovanni, aperte da più di 50 anni. In questa struttura è possibile concedersi le classiche cure di bagni e fanghi, ma anche sperimentare i servizi più moderni incentrati sul relax e sulla bellezza. Da vedere il giardino, un parco ricco di eucalipti e di palme in cui si può fare sport o semplicemente rilassarsi. Non tutti sanno che Portoferraio vanta il soprannome di città rosa: una denominazione che deriva dal calcare rosato con il quale nel XVIII secolo vennero lastricate le strade del centro storico. In città, poi, si possono ammirare parecchi bastioni e forti, eredità delle difese del passato, e le ville napoleoniche. Insomma, non è solo il centro storico che merita di essere visto, dal momento che anche i siti archeologici di età romana ed etrusca emanano un fascino unico.



Prenotare una casa vacanza all’Isola d’Elba



Volendo alloggiare sull’isola, l’ideale sarebbe prenotare una casa vacanza. Stare in appartamento invece che in albergo, infatti, vuol dire essere molto più liberi: per esempio di mangiare quel che si vuole senza dover attenersi ai menù dell’hotel; ma anche di portare con sé cani e gatti. Il risparmio, poi, è un’altra delle ragioni più valide per cui vale la pena di preferire le case vacanza Isola d'Elba, di certo meno dispendiose rispetto a una qualunque stanza in hotel. Questa, tra l’altro, è la soluzione da preferire sia per le comitive di amici più numerose che per le famiglie con bambini al seguito.



Che cosa vedere sull’isola



Se ci si sposta da Portoferrario a Rio Marina si può arrivare al Parco Minerario dell’Isola d’Elba, che è stato creato e concepito per far conoscere e mettere in risalto la lunga storia dell’industria estrattiva del ferro in questo territorio. Oltre al museo, che si trova nel centro storico, si possono esplorare anche i sentieri minerari ed entrare in contatto con il tipico trenino che permette di conoscere il lavoro dei minatori e i tanti minerali della zona, presenti nelle cave dell’isola. Un’altra meta da segnare in agenda è il relitto dell’Elviscot, che si trova nei pressi dello scoglio dell’Ogliera, a Pomonte. Si tratta dei resti di un mercantile che è affondato in queste acque nei primi anni Settanta: sono parecchi gli amanti di immersioni subacquee che non si lasciano sfuggire l’occasione di ammirarlo da vicino, visto che si trova a una profondità di soli 10 metri sul fondale sabbioso.



Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano



Il territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è attraversato da diversi percorsi di trekking che consentono di osservare panorami unici. Volendo si può scegliere come punto di partenza la cima più alta dell’isola, il Monte Capanne, che si può raggiungere in breve tempo grazie alla funivia. Anche i Mostri di Pietra suscitano l’entusiasmo di tanti escursionisti: devono il proprio nome alla particolare conformazione frutto dell’erosione causata dagli agenti atmosferici, e sono formazioni di roccia di dimensioni differenti visibili sia sulle scogliere che alle pendici del monte. E a proposito di scogliere, chi ha voglia di mare può scegliere tra scogli levigati e spiagge di sabbia bianca, mentre la costa est è impreziosita da minerali di ferro davvero unici.