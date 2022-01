Cronaca

Rimini

| 10:15 - 04 Gennaio 2022

Passanti con la mascherina.

Proseguono i controlli per il rispetto delle disposizioni governative sul Green pass da parte di tutte le forze di Polizia della provincia di Rimini. I dati sono forniti dalla Prefettura riminese. Dal 27 dicembre al 2 gennaio sono state controllate 2286 persone, 4 di queste non avevano il green pass in regola. 103 persone multate perché non utilizzavano in modo corretto le mascherine. Sono stati verificati 298 negozi, 4 titolari multati, 2 esercizi chiusi provvisoriamente.