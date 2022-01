Assessore al Turismo regionale Corsini positivo al Covid

Attualità

Emilia Romagna

| 09:53 - 04 Gennaio 2022

Andrea Corsini - immagine da Facebook.

È risultato positivo al coronavirus l'assessore emiliano-romagnolo al Turismo Andrea Corsini. Lo annuncia egli stesso su Facebook spiegando di aver eseguito un tampone molecolare dopo la comparsa di sintomi sospetti, tosse, raffreddore, spossatezza e febbre. Da ieri, lunedì 3 gennaio, Corsini è in isolamento, per oggi ha annullato gli impegni previsti, fra cui una videoconferenza stampa dalla Regione sulle concessioni balneari, e invita tutti a mantenere precauzioni e a vaccinarsi. A quanto si apprende, in questi giorni festivi non ci sono stati contatti con altri assessori e componenti della Giunta regionale, compreso il presidente Stefano Bonaccini. Dunque per nessuno di loro sono stati necessari controlli.























(Ansa)