Scattano i saldi invernali, prevista spesa media pro capite di 164 euro

| 08:11 - 04 Gennaio 2022

Al via i saldi in Emilia Romagna.

Gli emiliano romagnoli spenderanno in media 164 euro a testa. È la previsione di Confesercenti Emilia-Romagna in vista dell'inizio dei saldi di mercoledì 5 gennaio. Secondo le stime, il 78% degli acquisti avverrà nei negozi fisici e riguarderà soprattutto prodotti di abbigliamento. "È ormai un rito consolidato per tutti coloro che cercano occasioni per acquistare prodotti di qualità con ottimi prezzi e sconti notevoli - spiega Dario Domenichini, presidente di Confesercenti Emilia-Romagna - anche quest'anno i consumatori potranno trovare un'ampia scelta a prezzi veramente vantaggiosi". L'ente giudica in modo positivo l'accordo raggiunto tra le Regioni per l'omogeneità del calendario così da evitare, ricorda Domenichini, "confusione e pratiche non sempre corrette da parte di diversi gruppi commerciali ma, soprattutto, dei grandi gruppi dell'online che beneficiano di una tassazione irrisoria e propongono sconti quando vogliono durante tutto l'arco dell'anno".