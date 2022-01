Calcio Eccellenza, stop anche in Romagna: si riparte il 16 gennaio

Sport

Rimini

| 23:42 - 03 Gennaio 2022

Anche l'Eccellenza Romagna si ferma. E' quanto è stato deciso dalle società con i vertici del Crer nella riunione on line di lunedì sera. Lo stop sarò di una settimana: si riparitrà dal 16 gennaio con la giornata in calendario per il 9 gennaio. Ma lo stop potrebbe proseguire fino a domenica 23 gennaio visti i numerosi casi di positività che si vanno registrando tra i gruppi squadra. La situazione sarà esaminata nella riunione a Roma di mercoledì. Probabile a quwsto punto che anche la serie D si fermi almeno per una settimana.