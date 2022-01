Parroco si cappotta con l'auto in via Montescudo e rimane ferito

Cronaca

| 21:10 - 03 Gennaio 2022

L'auto del parroco cappottata.

Momenti di paura oggi pomeriggio (lunedì 3 gennaio), intorno alle 18.30, per un parroco ultrasettantenne, rimasto ferito in un incidente stradale in via Montescudo a Rimini, all'altezza del civico 47. L'uomo ha fatto tutto da sé, secondo i primi accertamenti della polizia stradale: ha perso il controllo della sua automobile, finendo su un cordolo. La vettura si è ribaltata e il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti con il personale del 118. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita: è stato ricoverato però con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena.