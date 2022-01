Calcio, nelle Marche campionati sospesi per due settimane. Eccellenza in campo

Sport

Rimini

| 20:00 - 03 Gennaio 2022

Anche il calcio dilettantistico marchigiano si ferma ancora una volta a causa della pandemia Covid-19. La decisione è stata approvata nella riunione di luned' dei vertici del Comitato Regionale Marche.

Nessuno stop per l'Eccellenza (considerata di interesse nazionale come la Serie D),

che riprenderà regolarmente giovedì 6 gennaio con la 17esima giornata, mentre i campionati dalla Promozione alla Terza Categoria si fermano per due settimane. Sosta di un mese (fino al 5/6 febbraio) per i campionati giovanili.

Questo il comunicato emanato dalla Figc Marche:

Questo il comunicato emanato dalla Figc Marche:

Alla luce della evoluzione della situazione epidemiologica, con incremento dei contagi dovuti alla variante Omicron particolarmente aggressiva e contagiosa, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato la creazione di una cabina di regia di gestione della crisi epidemiologica composta dal Commissario Straordinario Giancarlo Abete, dal fiduciario medico prof. Tranquilli e dai presidenti dei Comitati Regionali.

I vari Comitati Regionali, considerando le diversità strutturali dei campionati e della diversa incidenza locale dei casi epidemiologici, stanno varando una progressione nel rientro in campo dopo le festività natalizie; ciò al fine di monitorare la situazione pandemica e soprattutto di permettere alle società sportive e ai propri tesserati di adeguarsi alle prescrizioni previste dalle norme governative.

Quanto sopra è dettato dall’esigenza di adottare misure di contenimento ma non a bloccare le attività del Paese che devono continuare con la medesima determinazione a partire dallo sport.

Per quanto riguarda la Regione Marche, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione di oggi, 3 gennaio 2022, ha previsto moduli diversi a seconda delle categorie:

CAMPIONATI DI INTERESSE NAZIONALE

(Eccellenza maschile e femminile)

I calendari restano invariati con ritorno in campo come da programma.ufficiale.

(Calcio a 5 Serie C1 e Calcio a 5 Femminile)

Ripartenza il 23.01.2022 (ovvero venerdì 21 e sabato 22 gennaio).

CAMPIONATO DILETTANTISTICI

(Promozione – Prima Categoria – Seconda Categoria – Terza Categoria – Calcio a 5 Serie C2 e Serie D)

Ripartenza il 23.01.2022 (ovvero venerdì 21 e sabato 22 gennaio) con scivolamento delle date dei calendari di 2 settimane.

ATTIVITA’ GIOVANILE compresi campionati Juniores

Ripartenza il 06.02.2022 (ovvero sabato 05.02.2022) con scivolamento delle date dei calendari di 4 settimane.

Si evidenzia che sono vietati i Tornei (anche quelli già approvati), gare amichevoli e allenamenti congiunti

GARE DI RECUPERO E POSTICIPI

Le gare di recupero e posticipi dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si svolgeranno, Covid permettendo, nelle date già programmate, mentre quelle relative ai campionati Juniores Regionali, Allievi e Giovanissimi regionali , programmate in date antecedenti al 10 gennaio 2022 saranno disputate alle date fissate; quelle fissate in data posteriore al 10 gennaio 2022 sono rinviate ad altra data.