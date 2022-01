Aggiornamento Covid Rimini: in provincia 715 nuovi casi, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:29 - 03 Gennaio 2022

Covid dati Rimini 3 gennaio 2022.

Nella provincia di Rimini si registrano 715 nuovi casi di positività al Coronavirus, di cui 420 sintomatici. Nessun decesso. Rimane invariato a 15 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

In Emilia – Romagna si registrano 8.014 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 31.140 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,6 anni.

Sui 4.263 asintomatici, 142 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 59 con gli screening sierologici, 439 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 3.620 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.