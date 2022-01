Mucca fugge dal pascolo e percorre la provinciale per Rimini

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 13:37 - 03 Gennaio 2022

Foto di repertorio.

Nel tardo pomeriggio di domenica 2 gennaio, una mucca di razza Romagnola è fuggita dal controllo del proprietario in zona Trarivi. Ha percorso un tratto della strada provinciale per Rimini, fortunatamente senza creare danni ad auto e automobilisti. L'animale, spaventato, che aveva raggiunto la vallata, è stato recuperato dopo molte ore. Il Sindaco Gian Marco Casadei e l’Amministrazione Comunale di Montescudo Monte Colombo hanno espresso compiacimento e ringraziato l’ Arma dei Carabinieri, Stazioni di Montescudo e di Morciano di Romagna, e il Servizio Veterinario dell’Usl per la felice conclusione del recupero dell'animale, avvenuto nel cuore della notte.