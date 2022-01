Misano, giovedì la distribuzione delle calze della Befana in piazza della Repubblica

Eventi

Misano Adriatico

| 12:53 - 03 Gennaio 2022

La Befana a Misano.

Per il ritorno del tradizionale tuffo in mare e della Festa della Befana bisognerà aspettare ancora. In base alle nuove disposizioni normative i due appuntamenti previsti per il 6 gennaio sono infatti annullati. Misano Adriatico celebrerà comunque l’Epifania con un momento dedicato ai più piccoli, nel rispetto delle restrizioni dettate dall’incremento dei contagi delle ultime due settimane.



Giovedì, in piazza della Repubblica, dalle 14.30 alle ore 17.00 tutti i bambini di Misano Adriatico, fino ai 10 anni d’età, potranno ritirare la loro calza della Befana presentandosi ai due gazebi allestiti per l’occasione con la cartolina ricevuta a scuola, o indicando semplicemente il proprio nominativo.



“La Festa della Befana è un appuntamento molto sentito a Misano – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. Purtroppo, l’attuale andamento dei contagi non ci permette neanche quest’anno di ritrovarci tutti insieme a festeggiare, ma vogliamo comunque regalare un sorriso ai nostri bambini attraverso la distribuzione della calza che avverrà in modalità tali da non creare situazioni di potenziale rischio”.



UN MARE DI FAVOLE: RINVIATO L’APPUNTAMENTO DEL 9 GENNAIO – Lo spettacolo “Il folletto mangiasogni”, presentato dalla compagnia Fratelli di Taglia nell’ambito della rassegna “Un Mare di Favole” e previsto per domenica 9 gennaio al Cinema Teatro Astra, è rinviato a data da destinarsi.