Riccione in forte crescita, riqualificazione e rigenerazione urbana da record

Attualità

Riccione

| 12:44 - 03 Gennaio 2022

Riccione, Piazzale Roma.

"E' un bilancio estremamente positivo quello del 2021 sia in termini di riqualificazione della città che nelle risposte da parte degli uffici ai cittadini e utenti - dichiara il sindaco di Riccione e assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata, Renata Tosi -. I dati forniti dall'Ufficio che raggruppa il settore Urbanistica e l'Edilizia Privata, mostrano un trend di crescita stabile nonostante l'anno appena trascorso sia stato pervaso da incertezze, come tutti sappiamo, dovute alla situazione sanitaria. Ma mi fa molto piacere constatare come Riccione si sia confermata anche nel 2021 una città in cui investire, vivere e lavorare, migliorandone quindi il patrimonio immobiliare che in questo caso è privato. Investire su Riccione quindi per i residenti, per i riccionesi stessi, ma anche per chi la sceglie come seconda casa o per l'attività, rimane un'idea vincente. Un risultato che abbiamo ottenuto negli anni, con l'introduzione di nuove normative, favorendo la snellezza delle pratiche ma soprattutto grazie al lavoro intenso e qualificato dei nostri uffici. Vorrei ringraziare tutto il personale del settore Urbanistica e Edilizia Privata, in particolare il dirigente Michele Bonito e i due funzionari, architetto Odetta Tomasetti, avvocato Simona Bacchini, perché al di fuori dell'orario di lavoro - e sottolineo quindi oltre al loro lavoro quotidiano - hanno iniziato a smaltire le pratiche inerenti ai condoni edilizi. A Riccione c'erano pratiche risalenti al 1985 o al 1994, insomma nel 2021 sono riusciti a smaltirne una gran parte il lavoro degli ultimi 30 anni dando le risposte sulla regolarità o meno che i cittadini aspettavano. Tutto questo, sommato alla mole di lavoro quotidiano come le istruttorie per le nuove pratiche che tra permessi e comunicazioni hanno superato i 1100 nel 2021. Questa professionalità, questo saper lavorare in squadra - fortemente caldeggiato dall'amministrazione - si traduce in possibilità di sviluppo per la città perché con gli oneri di urbanizzazione incassati nel 2021 e siamo a oltre 4 milioni e 600 mila euro, abbiamo risorse aggiuntive da investire per la nostra comunità".