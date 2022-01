Addio a Debora Arlotti, titolare della merceria "Il mio capriccio". Tanti i messaggi di cordoglio

Attualità

Rimini

| 11:36 - 03 Gennaio 2022

Debora Arlotti, foto dal profilo facebbok.

Si sono svolti questa mattina, lunedì 3 gennaio, nella chiesa di Viserba Monte i funerali di Debora Arlotti, 52 anni, commerciante molto conosciuta ed amata nella frazione riminese. Debora era una presenza costante nel suo negozio "Il mio capriccio", sempre pronta a trovare la soluzione giusta per i clienti tra grembiulini per la scuola, intimo per tutte le età, pigiami e altro. Debora è scomparsa alla vigilia del nuovo anno, dopo una lunga malattia. Tutta la comunità si è stretta attorno alla madre, con lei sempre presente in negozio, e alla famiglia. Sulle pagine social di Viserba sono tanti i messaggi di cordoglio di cittadini, commercianti e turisti, sorpresi e dispiaciuti per la scomparsa di Debora.