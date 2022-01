Basket B femminile, Ren-Auto: le date dei due recuperi e il calendario playoff

Sport

Rimini

10:34 - 03 Gennaio 2022



A seguito della decisione presa dal Consiglio Regionale di rinviare le gare delle prime due giornate del campionato di Serie B/F dell'anno 2022, fermi restando i vincoli imposti dal settore nazionale sulla conclusione delle fasi regionali (ad oggi indicata come il 15 Maggio 2022), si comunica che le due giornate rinviate dovranno essere ricalendarizzate in coda all'attuale calendario provvisorio.

Pertanto si avranno i seguenti spostamenti:

1^ Gara di Andata dal 09/01 -> al 24/04

2^ Gara di Andata dal 16/01 -> al 01/05

Questo il calendario provvisorio della gare della Ren-Auto per la Poule Playoff:

Basket Finale Emilia vs REN-AUTO, 30/01/2022, ore 17.30 Finale Emilia (MO)

REN-AUTO vs Puianello Basket, 05/02/2022, ore 20.30 Carim

Libertas Forlì vs REN-AUTO, 12/02/2022, ore 20.30 Forlì

REN-AUTO vs Magika Castel San Pietro, 19/02/2022, ore 20.30 Carim

Pall. Scandiano vs REN-AUTO, 25/02/2022, ore 21.00 Scandiano (RE)

REN-AUTO vs FBK Valdarda, 05/03/2022, ore 20.30 Carim

REN-AUTO vs Basket Finale Emilia, 19/03/2022, ore 20.30 Carim

Puianello Basket vs REN-AUTO, 26/03/2022, Puianello (RE)

REN-AUTO vs Libertas Forlì, 02/04/2022, ore 20.30 Carim

Magika Castel San Pietro vs REN-AUTO, 09/04/2022, ore 20.30 Castel San Pietro Terme (BO)

REN-AUTO vs Pall.Scandiano 2012, 24/04/2022, ore 20.30 Carim

FBK Valdarda vs REN-AUTO, 01/05/2022, ore 18.00 Fiorenzuola D’Arda (PC)

Dal momento che ogni squadra porta nella seconda fase i punti conquistati nella prima negli scontri diretti, la classifica della Poule Playoff è la seguente:

Magika Castel San Pietro 8

Basket Girls Ancona 8

Puianello Basket 8

REN-AUTO 2

Basket 2000 Senigallia 2

Basket Finale Emilia 2

FBK Valdarda 2

Libertas Forlì 2

Pall. Scandiano 2