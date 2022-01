Attualità

Rimini

| 10:11 - 03 Gennaio 2022

I rifiuti all'esterno dei cassonetti.

Vicino ai contenitori di rifiuti "a scomparsa" è invece apparsa dell'immondizia lasciata all'esterno. La segnalazione whatsapp al 347 8809485 arriva da un nostro lettore e riguarda Via Bastioni a Rimini. "Spreco di soldi comunali per i bidoni a scomparsa che regalano, in pieno centro di Rimini in via Bastioni vicino a piazza Malatesta, questa triste immagine della nostra città." scrive il nostro lettore.









Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485