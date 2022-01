Schianto tra moto e auto all'incrocio: 36enne perde la vita

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 08:51 - 03 Gennaio 2022

Tragedia della strada nel pomeriggio di domenica 2 gennaio sulla provinciale tra Montecastello e Sarsina all’altezza del bivio per Montepetra nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone. Emanuele Magnani, 36enne di Borello, ha perso la vita in un tamponamento tra la moto su cui stava viaggiando, una Triumph 650, e una Renault Scenic guidata da un 40enne cesenate, che nel sinistro è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto verso le 14. L'impatto è stato violentissimo, sul posto si è precipitato il personale del 118 con elisoccorso e ambulanza. Insieme a loro anche gli agenti della polizia locale dell'Unione del Rubicone e i carabinieri. Nonostante i primi soccorsi prestati sul posto per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.