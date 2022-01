Calcio, in regione dalla Promozione in giù stop fino al 13 febbraio

Sport

23:29 - 02 Gennaio 2022



I campionati regionali – dalla Promozione in giù – sono stati sospesi in Emilia Romagna fino al 13 febbraio. E’ stato deciso dal Comitato regionale nella riunione on line con i club nella serata di domenica. In Promozione c’è la possibilità di fissare i recuperi al 6 febbraio. Si ripartirà, se sarà ovviamente possibile, con la giornata che si sarebbe dovuta disputare il 9 gennaio. Stessa cosa in Prima categoria, poi si valuterà la situazione dei contagi.

Per quanto riguarda la Eccellenza si aspettano notizie ufficiali così come per la serie D. La decisione nelle prossime ore, ma tenendo conto che la Serie C ha già ufficialmente rinviato la prima gara dell'anno del 9 gennaio, uno slittamento è possibile.

Ad esempio in Toscana lo stop provvisorio di tutti i campionati regionali è stato fissato dall’8 al 23 gennaio .La ripartenza delle partite è fissata per il week end 29-30 gennaio.