Calcio dilettanti il lutto: addio ad Alberto Donati, presidente della Promosport

Sport

Rimini

| 22:39 - 02 Gennaio 2022

Alberto Donati.

Venerdì 31 dicembre è venuto a mancare Alberto Donati, presidente della Promosport. Il Consiglio di Amministrazione, tutto lo staff Tecnico-Direttivo della Promosport, esprimono al mister Roberto Donati, le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa dell’amato padre Alberto, nonché Presidente in carica della Promosport. I giocatori della prima squadra e di tutte le formazioni del settore giovanile e dell’attività di base della Promosport, si stringono nell’abbraccio alla famiglia Donati.

Alberto Donati è stato cofondatore assieme a Sergio Campidelli e successivamente Presidente, per più di un ventennio, della Polisportiva Stella. Sulla pagina Facebook del club il ricordo del dirigente.

“Tonino Bianchi ed altri amici, negli anni 80, hanno riportato la Stella agli antichi splendori dopo uno stop postbellico. Dopo il suo desiderio di dimettersi, Alberto è stato convinto dall’amico Righini a dare una mano alla Promosport, società derivante dalla Parrocchia della Riconciliazione, e ne ha assunto la presidenza contribuendo anche qui a porre in campo tutta la sua esperienza.

La sua dipartita ci addolora e lascia un vuoto in tutti coloro che in quegli anni gli sono stati vicini, insieme alla riconoscenza per quanto fatto nel periodo di presidenza. Ai figli Roberto, anch’egli calciatore della società negli anni giovanili, e Stefania la nostra più profonda partecipazione al dolore per la perdita dell’adorato papà, noi non potremo far altro che ricordare con ripianto lo splendido periodo trascorso insieme in quegli anni, che con maestria e competenza ha saputo guidare tutti noi nella ricerca di successi e splendore per la Società. Riposa in pace Alberto".

Il Presidente Regionale Simone Alberici, il Consiglio Direttivo del CRER FIGC LND e la Delegazione Provinciale di Rimini si stringono attorno alla famiglia di Alberto Donati. Presidente della Promosport, in passato aveva guidato anche la Stella Rimini. Uomo stimato e amato, prima che dirigente capace e appassionato, sarà ricordato per l'entusiasmo ed il contributo dato allo sviluppo del movimento calcistico riminese.