Meteo, nel riminese dopo il caldo anomalo tornano il freddo e la neve

| 19:21 - 02 Gennaio 2022

Neve a Carpegna (foto di repertorio).

Il campo anticiclonico che da diversi giorni interessa il bacino del Mediterraneo subisce una lenta ritirata, con valori termici in graduale calo (specie in quota) e maggiore nuvolosità.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 02/01/2022 ore 17:45



Lunedì 3 Gennaio

Stato del cielo: nebbie o foschie dense su pianura e costa; a ridosso dei rilievi nuvoloso o molto nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità medio-bassa tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra i +0/+3°C su pianura e costa e fino a +5/7°C sui rilievi; massime in lieve calo complice la maggiore nuvolosità, valori fino a +7/9°C in pianura e fino a +10/11°C sui rilievi.

Venti: deboli e in prevalenza orientati da Nord-/Nord-Est.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.

Martedì 4 Gennaio

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: assenti fatta salva la possibilità di isolati piovaschi sul Crinale tra pomeriggio e sera.

Temperature: in aumento con minime comprese tra i +7/9°C e massime fino a +13/15°C.

Venti: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 5 Gennaio

Stato del cielo: nuvoloso al mattino con rapido aumento della nuvolosità nel corso delle ore fino a cielo coperto entro il pomeriggio. Molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: per lo più assenti in prima mattinata con primi rovesci sparsi a partire dai rilievi da metà mattina in poi. Tra pomeriggio e prima serata transito di una linea di rovesci più organizzati da Ovest verso Est, rapida attenuazione dei fenomeni nelle ore serali.

Temperature: minime in lieve calo, con valori fino a +6/8°C; massime in ulteriore ma contenuto aumento con valori in pianura fino a +15/16°C.

Venti: deboli-moderati Sud-Ovest in rotazione, con intensità moderata, da Nord-Est in serata.

Mare: poco mosso ma con moto ondoso in rapido aumento dalla sera.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: residue precipitazioni nella prima parte di Giovedì 6 Gennaio, con quota neve in calo fin sui 1000m a fine evento. Tendenza ad un miglioramento nei giorni successivi pur con temperature in forte diminuzione e che si riporteranno su valori di alcuni gradi al di sotto della media climatologica.



