Sorpresa Maneskin a Perticara: breve soggiorno per Thomas in Alta Valmarecchia

Attualità

Novafeltria

| 13:31 - 02 Gennaio 2022

Maneksin (Thomas Raggi è il primo da destra).



La notizia è stata giustamente tenuta segreta, per rispettare la privacy di una star. Ma la sua presenza a Perticara, frazione del comune di Novafeltria, per qualche giorno di vacanza, non è parsa del tutto inosservata. Thomas Raggi, talentuoso chitarrista della band rivelazione che ha spopolato anche in America, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Perticara, con alcuni amici. Vita comunque blindata, per la star romana, ma un po' di relax negli splendidi scenari dell'Alta Valmarecchia. Il breve soggiorno pare si sia già concluso.