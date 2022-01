San Marino: Capodanno con denuncia per un 43enne, sorpreso in auto con hashish L'uomo italiano è stato fermato per un controllo stradale a Faetano

Cronaca Repubblica San Marino | 12:21 - 02 Gennaio 2022

Nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti dal Corpo della Gendarmeria in questi giorni di festività, ieri mattina (sabato 1 gennaio), nel corso di un controllo stradale effettuato a Faetano, un 43 enne italiano residente fuori territorio è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La quantità di hashish rinvenuta e sequestrata ha portato alla denuncia a piede libero per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti illegali e al ritiro della patente di guida.



