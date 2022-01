Tentato furto di San Silvestro in casa: ladro scappa a piedi e fugge grazie alla nebbia

Cronaca

Repubblica San Marino

| 12:12 - 02 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Tentato furto, la sera di San Silvestro, in un'abitazione di Dogana: alle 19.30, in assenza dei proprietari, un uomo è stato visto da un gendarme mentre forzava una finestra del piano terra. L'intervento ha costretto il ladro a fuggire per i campi in direzione della Strada Statale 72, oltrepassando il confine di Stato, che dista poche decine di metri dall'abitazione. Aiutato anche dalla nebbia, ha fatto perdere le proprie tracce. La Gendarmeria ha fatto poi un sopralluogo all'esterno dell'abitazione, priva di allarme, non rilevando danneggiamenti.