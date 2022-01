Attualità

Verucchio

11:21 - 02 Gennaio 2022

Il comune di Verucchio, in collaborazione con Gm Eventi di Mirco Guidi, la Caritas e la Croce Rossa, ha destinato parte delle risorse destinate all'evento di Capodanno in pasti solidali, per le persone fragili, consegnati a domicilio. "Il 2021 ci ha fatto preoccupare, arrabbiare, piangere.. ma mai abbiamo dimenticato il nostro obiettivo, il nostro impegno, la nostra comunità", spiega il sindaco Stefania Sabba, che rinnova, in una nota, gli auguri di buon anno.