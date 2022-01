FOTO Rimini, tuffo in mare per festeggiare l'arrivo del 2022

Attualità

Rimini

| 08:31 - 02 Gennaio 2022

Tuffo in mare per alcuni coraggiosi riminesi.

Con il ritorno del Presepe di sabbia in piazzale Boscovich, a Rimini ritorna anche il tradizionale appuntamento con il Bagno di Capodanno (sabato 1 gennaio) sulla spiaggia libera nello specchio d’acqua antistante il Presepe di sabbia. Una ventina di impavidi donne e uomini si è tuffata per accogliere l'anno nuovo, sfidando le temperature non particolarmente miti in costa (diversamente da quanto registrato nell'entroterra). Presenti non solo riminesi, ma anche qualche turista che ha scelto la Riviera per trascorrere il capodanno. E dopo il bagno, thé caldo e vin brulé per tutti.