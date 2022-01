Covid: open day vaccino, lunghissima coda all'hub del Toys Center

Attualità

| 07:20 - 02 Gennaio 2022

Persone in coda all'hub vaccinale di Rimini ieri (sabato 1 gennaio).

Quasi un migliaio di dosi di vaccino somministrato ieri (sabato 1 gennaio), giorno dell'open day vaccinale nei centri di Rimini e Riccione. Mentre nel riminese il contagio accelera fortemente, in una settimana la media è quasi triplicata da 305 a 881 casi settimanali (l'anno si è aperto con 1703, record destinato facilmente a cadere già da oggi presumibilmente), continua la somministrazione delle terze dosi, fondamentali per rafforzare la protezione anche a seguito della diffusione della variante Omicron. Ieri l'affluenza all'hub vaccinale di Rimini, sulla consolare per San Marino, è stata altissima. Le somministrazioni, dalle 14.30, sono terminate alle 20, un'ora e mezzo dopo l'orario di chiusura inizialmente fissato. Lunghissima la fila anche all'esterno e tante persone hanno preferito rinunciare, tornando alle proprie abitazioni.