Bagno di Capodanno al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera, successo per la 15esima edizione

Attualità

Rimini

| 14:23 - 01 Gennaio 2022

Bagno di Capodanno a Bellaria.

Nonostante il cambio repentino del meteo che in prima mattinata aveva fatto sperare in una bella giornata di sole una nebbia felliniana ha avvolto e ovattato la spiaggia attorno al presepe di sabbia di Torre Pedrera ma questo non ha spaventato una cinquantina di temerari che si sono messi in costume ed hanno fatto un bel tuffo nelle gelido mare davanti al presepe di sabbia di Torre Pedrera.

Anche quest'anno la quota rosa si è fatta rispettare con tantissime partecipanti arrivate anche dalla Cremona, una coppia di Bologna e una di Milano non da meno gli amici di Santarcangelo Viserba per fare questo bagno propiziatorio, la più giovane Agata di soli 11 anni si è tuffata in acqua come se nulla fosse.

Il Comitato turistico di Torre Pedrera ha preparato al rientro bevande calde per tutti i partecipanti.

Il Presepe di sabbia di Torre Pedrera rimarrà aperto fino al giorno 8 gennaio con orari dalle 09 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 18:30 nel rispetto delle norme Covid vigenti e con ingresso libero.