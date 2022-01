Festa abusiva e un locale chiuso: Capodanno presidiato in tutta la provincia

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 01 Gennaio 2022

Controlli Capodanno.

Trecento persone controllate, un locale chiuso per violazioni alle norma anti Covid: è, nel complesso, positivo il bilancio dei servizi di ordine e sicurezza pubblica pianificati dalla Questura per garantire un sicuro Capodanno in tutta la provincia.

Il servizio interforze ha coinvolto sul territorio 80 operatori della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.



Particolare attenzione è stata dedicata al controllo delle piazze cittadine e all’area delle “cantinette” punto di ritrovo dei più giovani. Proprio qui il personale ha proceduto alla chiusura di un locale per violazione delle normative anti-Covid e alla contestazione di diverse violazioni amministrative nei confronti di persone che non indossavano mascherine. Elevate anche sanzioni riferite allo stato di ubriachezza.



Altro intervento, con relativa sanzione, in una festa organizzata e, di fatto, vietata per la normativa anti pandemia. Non si escludono ulteriori provvedimenti.

In tutto sono state circa 300 le persone controllate anche grazie all’ausilio delle specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria.

Risultati soddisfacenti che si sono ottenuti grazie alla, ormai consolidata, interazione e cooperazione tra le Forze di Polizia.