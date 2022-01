Novafeltria, due striscioni in municipio per ricordare Ivan Graziani

Attualità

Novafeltria

| 12:49 - 01 Gennaio 2022

Foto di Anna Bischi, vedova di Ivan Graziani.

Due striscioni appesi sui muri del palazzo comunale, per ricordare il grande Ivan Graziani, teramano di nascita, ma novafeltriese d'adozione. Oggi (sabato 1 gennaio) il comune di Novafeltria ha voluto ricordare così l'artista scomparso 25 anni fa. In piazza Vittorio Emanuele saranno diffuse le sue canzoni, tra esse "Il chitarrista", brano citato negli striscioni: "Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista". L'amministrazione comunale celebrerà Ivan Graziani anche con altre iniziative, che saranno organizzate nei prossimi mesi, con il coinvolgimento della famiglia, la moglie Anna e i figli Tommaso e Filippo.