Rimini, San Silvestro al part con un suggestivo spettacolo di danza

| 12:29 - 01 Gennaio 2022

Foto Francesco Grillo.



Il 2021 si è chiuso con la danza e con la magia della musica e dei colori, grazie allo spettacolo "Sogno di un giorno di mezz'inverno", portato in scena da H.O.P.E. for Dance Rimini ieri pomeriggio (31 dicembre), all'interno del Part Palazzi dell'Arte, in piazza Cavour. La magnifica coreografia ha creato un mondo da favola, con il re e la regina nei loro meravigliosi costumi, accompagnati da elfi e fate del bosco.

In scena i ballerini Sandra Holtzappel e Giuseppe de Ruggiero, e i loro allievi, hanno danzato al suono di una musica eterea, indossando i suggestivi abiti disegnati da Paul Mochrie.

L'iniziativa è stata promossa da Acli Arte e Spettacolo di Rimini, per il Capodanno più lungo del mondo.