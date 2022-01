Rimini, cassonetti in fiamme per i botti di capodanno

Cronaca

Rimini

| 09:07 - 01 Gennaio 2022

Notte di capodanno sostanzialmente tranquilla per il personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Qualche cassonetto in fiamme, purtroppo, non è mancato, a causa del comportamento di chi getta all'interno, per futile divertimento, dei petardi, o a causa dell'imprudenza di chi getta braci non totalmente spente. Ma non si sono registrate particolari criticità o danni. Alcuni interventi sono stati operati nelle abitazioni di anziani che non rispondevano ai propri cari per telefono, ma tutto si è risolto al meglio.