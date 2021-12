Scomparso Monsignor Luigi Negri, fu vescovo della diocesi San Marino-Montefeltro

Attualità

| 20:16 - 31 Dicembre 2021

Luigi Negri.

All'età di 80 anni è scomparso l'arcivescovo Luigi Negri, che dal 2005 al 2012 fu vescovo della diocesi di San Marino-Montefeltro. Il 14 giugno del 2012 fu insignito della cittadinanza onoraria di Pennabilli; l'anno prima, il 19 giugno, proprio Pennabilli e San Marino ricevettero la visita di Papa Benedetto XVI. L'arcivescovo aveva anche ricevuto il Dalai Lama, durante l'inaugurazione della copia della campana portata in Tibet da padre Orazio Olivieri. L'amministrazione comunale di Pennabilli, in una nota, ricorda Monsignor Luigi Negri "con stima ed affetto", esprimendo "gratitudine per l'opera prestata nel territorio pennese". Ricordando la visita di Papa Benedetto XVI, il sindaco Mauro Giannini prosegue: “Non ci stancheremo mai di ringraziare Mons. Negri per quella visita da lui fortemente voluta, un evento che resterà per sempre scritto nella storia del nostro amato paese e un’emozione che resterà per sempre scolpita nei nostri cuori. Che Dio lo accolga accanto a San Pio V, nostro Patrono, Papa da noi due particolarmente amato”.