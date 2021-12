Covid: Emilia Romagna confermata in zona bianca

Attualità

Emilia Romagna

| 16:05 - 31 Dicembre 2021

Questi sono i dati relativi all'Emilia-Romagna validati dal ministero della Salute questa settimana: l'Rt regionale è di 1,18 (rispetto all'1,15 della scorsa settimana), l'incidenza dei nuovi casi sale a 622 ogni 100mila abitanti (rispetto a 380,2/100mila), l'occupazione dei posti letti Covid ordinari è al 14% (dall'11%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 12% (dal 11%). L'Emilia-Romagna si conferma quindi in zona bianca: il passaggio di colore al giallo è infatti determinato dal superamento contemporaneo della soglia di sicurezza prevista per gli ultimi tre parametri, e cioè 50/100mila l'incidenza, 15% l'occupazione dei reparti Covid, 10% quella delle terapie intensive.



Per ciò che concerne i ricoveri ordinari però il dato aggiornato è il 15%. Nell'ultimo bollettino, rispetto alle 24 ore precedenti, i ricoveri nei reparti Covid sono saliti dell'1%, in terapia intensiva scesi del 3%.