Calcio D, Cattolica: al posto di Traini ecco l'esperto Rabbeni

Sport

Cattolica

| 15:49 - 31 Dicembre 2021

Luciano Rabbeni.

Il Cattolica si rafforza ancora. Partito Michael Traini alla Tritium (girone D), all'inizio della prossima settimana dovrebbe essere ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Luciano Rabbeni, classe 1989 di origine siciliana, una lunga carriera in serie D (nelle ultime stagioni al Biancavilla e all'Avezzano) con quasi 300 presenze e più di 70 reti. Ha vinto un campionato con la maglia della Leonzio, qualche anno fa. L'accordo è praticamente concluso: c'è da mettere nero su bianco e questo accadrà martedì quando l'attaccante salirà in Romagna.

Nell'anno nuovo via Cesena che ne detiene il cartellino, dovrebbe arrivare - come anticipato nei giorni scorsi - il centrocampista classe 2002 Nicola Zanni, già l'anno scorso in giallorosso dove si è messo in buona evidenza, e in questa prima parte di stagione al Fano.

Intanto si sta valutando il tesseramento anche di due valenti under (classe 2003) sempre del Cesena: il portiere Davide Fabbri e l'attaccante Alberto Pironi, quest'ultimo già alle giovanili del Santarcangelo prima di vestire il bianconero e in questa prima parte di stagione alla Primavera della Vis Pesaro. In questa maniera il tecnico Bardi avrebbe un più nutrito parco under a disposizione tra cui una alternativa under all'esperto Scotti.