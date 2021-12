Covid: Bonaccini, "subito Super Green Pass per luoghi di lavoro"

Attualità

| 15:37 - 31 Dicembre 2021

Stefano Bonaccini.

"Ha fatto benissimo Enrico Letta a ribadire la necessità dell'obbligo vaccinale e del super Green pass anche per i luoghi di lavoro, come peraltro richiesto anche da molte regioni a partire dell'Emilia-Romagna". Lo scrive su Facebook il presidente emiliano Stefano Bonaccini. "Il 70% dei nostri posti di terapia intensiva sono occupati da non vaccinati", e "questo impedisce di svolgere altri interventi sanitari indispensabili. Inoltre l'Italia deve compiere fino in fondo la scelta del vaccino rispetto a quella delle chiusure: tra no vax e scuole in presenza, attività economiche e sociali aperte io non ho dubbi, sto col 90% dei cittadini responsabili che stanno facendo il proprio dovere. Le forze politiche che stanno facendo resistenza su questo pensando di lucrare qualche voto in più commettono un gravissimo errore a danno della salute dei cittadini, del diritto allo studio dei nostri figli e del diritto al lavoro".