Covid: sottosegretario Costa, a breve prezzo calmierato Ffp2

Attualità

Rimini

| 14:39 - 31 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

"Nel giro di pochissimi giorni si arriverà ad un prezzo calmierato per le mascherine Ffp2, con l'obiettivo di non raggiungere l'euro". Lo ha affermato a Rainews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Riferendosi poi all'aumento riscontrato dei prezzi per i tamponi sul territorio, "sui prezzi - ha detto Costa - dobbiamo intervenire, perchè dobbiamo garantire l'accesso a tali strumenti ai cittadini e che non ci sia chi approfitti della situazione". Nei giorni scorsi anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Rimini, Kristian Gianfreda, si era appellato a governo e regione, affinché provvedessero a rendere le mascherine Ffp2 meno care, proponendo anche la gratuità per i vaccinati che non superino certe soglie di reddito.