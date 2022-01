Buon 2022, gli auguri di Carlo Frisi nei panni del presidente Mattarella

Attualità

Rimini

| 07:28 - 01 Gennaio 2022

Immancabili, per l'anno nuovo, gli auguri satirici di Carlo Frisi, l'artista riminese della Compagnia del Bagaglino. Per l'occasione Frisi ha vestito i panni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Cari italiani e care italiane, è il vostro presidente che vi parla, per l'ultima volta a Capodanno". Così esordisce il "finto" Mattarella. Carlo Frisi ha chiuso il 2021 con uno spettacolo comico al Baldoria di Rimini, divertendo e intrattenendo con i suoi cavalli di battaglia: Matteo Salvini, papa Francesco, Donald Trump, Beppe Grillo. All'artista riminese e a tutti i nostri lettori gli auguri di felice anno nuovo.